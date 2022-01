© Copyright : Dr

Bank Of Africa et l'Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE) ont signé une convention de coopération pour encourager les investissements chinois en Afrique.

«Une convention de partenariat a été signée entre Khalid Nasr, directeur général exécutif de Bank Of Africa d'une part, et Youssef El Bari, directeur général de l’AMDI d'autre part, ayant pour objet la définition des modalités de coopération entre l’AMDIE, Bank Of Africa et BOA Shanghai en matière de développement des investissements chinois au Maroc et en Afrique, et des relations d’affaires entre les opérateurs marocains et chinois de manière générale», a indiqué Bank Of Africa hier, jeudi 27 janvier 2022, dans un communiqué.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux parties vont collaborer pour attirer des investisseurs qui souhaitent s'implanter au Maroc et en Afrique, et cela via l'échange régulier d'informations sur les projets existants et les opportunités d’investissement en provenance de la Chine, grâce aux réseaux de partenaires respectifs des parties notamment à travers la Succursale de Bank Of Africa à Shanghai, ainsi que le développement d'une collaboration pour la mise en place de projets communs au Maroc, en Afrique et en Chine.

A cet effet, les deux parties prévoient d'instaurer un comité dont les membres auront pour rôle de fixer les orientations stratégiques de cette collaboration et de veiller à la mise en œuvre des actions inscrites dans le cadre de ce partenariat, précise le communiqué.

Avec cette convention, Bank Of Africa confirme son appui aux projets à dimension internationale et renforce davantage son soutien particulier aux investissements chinois au Maroc en mettant son expertise au profit de ses partenaires.

De son côté, à travers ce partenariat, l’AMDIE renforce son dispositif d’attraction et d’accompagnement des investisseurs chinois, explique le communiqué, ajoutant que le Royaume se positionne comme la destination la plus attractive pour l'investissement dans la région grâce à une offre compétitive qui réunit tous les atouts pour favoriser l’intégration dans les chaînes de valeurs mondiales tout en étant un véritable hub pour l’Afrique.