Kiosque360. La majorité des vendeurs sondés craint un effet d’attentisme des clients qui ont souvent tendance, ces dernières années, à retarder leurs achats jusqu’au Salon de l’automobile, Auto-Expo.

La première moitié de l'année 2020 est-elle fichue pour les ventes automobiles? C'est la question que soulève le quotidien Aujourd'hui le Maroc dans son édition du 27 février.

En effet, après une année 2019 assez morose pour les ventes du neuf, le début de l’année 2020 est bien parti pour être un prolongement de l’année écoulée. Et pour cause. La majorité des vendeurs sondés craint un effet d’attentisme des clients qui ont souvent tendance, ces dernières années, à retarder leurs achats jusqu’au Salon de l’automobile, Auto-Expo. «Bien évidemment, il va falloir attendre les chiffres définitifs de ce premier trimestre 2020. Mais il reste que, le plus souvent, les clients ne veulent pas passer à l’acte, préférant attendre le salon pour profiter des offres proposées par les concessionnaires. Nous nous retrouvons dans une situation pour le moins paradoxale où l’Auto-Expo dope sensiblement les ventes. Les mois précédant cet événement sont ainsi bien «trop calmes», affirme un acteur du marché.

L’attente risque de durer un peu plus cette année puisque, Ramadan oblige, le salon n'aura probablement pas lieu avant le début de l’été. Cela dit, la situation est un peu particulière, cette fois, puisque le bilan des ventes de véhicules neufs a été clôturé, en 2019, sous le signe de la baisse. Les chiffres sont édifiants.

Selon les statistiques officielles de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (Aivam), les ventes de véhicules neufs dans le Royaume ont enregistré une baisse de 6,15% comparativement à 2018, avec seulement 165.918 unités écoulées. Ce sont les véhicules particuliers qui ont pâti de la situation avec 148.189 véhicules commercialisés en 2019, soit une baisse de 9,1% par rapport à 2018, alors que les véhicules utilitaires légers (VUL) sont parvenus à tirer leur épingle du jeu avec des ventes de l’ordre de 17.729 unités, ce qui représente un bond de 24,14% par rapport à 2018.

Le démarrage de l’année 2020, qui devrait être une année de reprise pour les différentes marques, a été plutôt poussif et confirme le climat d’attentisme. Le mois de janvier a connu une baisse de -1,15% des ventes de voitures neuves par rapport à la même période en 2019.