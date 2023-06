Al Hoceima: des recommandations pour booster l’attractivité de la province

Aujourd’hui Le Maroc s’intéresse au potentiel de développement de la province d’Al Hoceima. Revenant sur le récent Forum Entreprise qui a été organisé dans la ville, le journal indique que la rencontre a permis de faire le point sur les opportunités d’investissement dans la région en général et la province d’Al Hoceima en particulier, à la lumière de la nouvelle Charte de l’investissement. Initié par la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), cet événement, qui s’est tenu en partenariat avec le Centre régional d’investissement (CRI-TTA), s’est distingué par la participation, selon les organisateurs, de plus de 250 opérateurs économiques et touristiques, ainsi que des acteurs sociaux du Nord, précise le quotidien.

Pour enrichir les travaux de ce Forum, cette édition a connu la présence d’une délégation du Conseil des hommes d’affaires libyens. Notons que ce forum a aussi permis de faire une série de recommandations visant à renforcer l’attractivité de la province d’Al Hoceima en termes d’investissement et à donner une nouvelle dynamique au développement du territoire régional. Dans le détail, Aujourd’hui Le Maroc précise que les participants à cet événement ont recommandé de multiplier les initiatives en faveur des jeunes entrepreneurs et des porteurs de projets dans cette province. Ils ont appelé à la mobilisation des moyens humains et financiers en vue de promouvoir et soutenir l’investissement aux niveaux local et régional. Les intervenants ont convenu de la nécessité de renforcer la connectivité maritime entre les ports de la région avec la création d’une nouvelle liaison entre les ports de Nador et d’Al Hoceima, apprend-on.

Soulignons aussi qu’ils ont appelé, dans ce sens, à la réouverture de la ligne maritime reliant la Libye au Maroc, à travers Tanger, dans l’objectif de redynamiser les relations commerciales et la complémentarité économique entre les deux pays frères. Les intervenants ont appelé à l’organisation des caravanes d’information et de sensibilisation autour des programmes de soutien stipulés dans la nouvelle Charte de l’investissement, particulièrement dans le monde rural. Ils ont insisté dans ce sens sur la nécessité d’œuvrer pour faciliter l’accès au financement et rapprocher les points de vue entre les investisseurs, les porteurs de projets et le secteur bancaire, explique le quotidien. Notons qu’ils ont encouragé le renforcement et la diversification de l’offre en matière de formation, particulièrement dans les métiers d’avenir. De même, il s’agit d’œuvrer pour accélérer la mise en vigueur de l’extension des zones industrielles d’Imzouren et d’Aït Kamra dans la province d’Al Hoceima. Ce forum a connu la signature d’une convention de partenariat entre la CCIS-TTA et le CRI visant à développer les moyens de règlement des différends entre les entreprises ou avec les administrations et les établissements publics, conclut Aujourd’hui Le Maroc.