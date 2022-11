© Copyright : Adil Gadrouz / le360

BMCE Capital Global Research (BKGR) a recommandé de souscrire à l’introduction en Bourse (IPO) par augmentation de capital et cession d’actions du groupe Akdital.

«Nous recommandons de souscrire à l’introduction en Bourse par augmentation de capital et cession d’actions d’AKDITAL au cours proposé dans le cadre de l’IPO de MAD 300 par action et ce, compte tenu de notre valorisation qui ressort à un cours cible de MAD 340», indique BKGR dans un snapshot initiation coverage.

Les niveaux de (P/E – price-to-earnings) sur la base du cours d’introduction sont estimés à 16,3x en 2023 (contre 16,1x pour le marché) avant de s’améliorer à 10,8x en 2024, fait savoir la même source.

«Compte tenu de la faiblesse actuelle de l’offre médicale au Maroc, le secteur de la santé dispose d’un potentiel de croissance insuffisamment exploité. La mise en œuvre d’une stratégie gouvernementale volontariste ayant pour objectif d’étendre la couverture médicale de base et d’améliorer l’accès aux soins de santé devrait faciliter sa concrétisation», relève BKGR.

Et de poursuivre que AKDITAL, fort de sa notoriété et de son expertise avérée s’impose comme un acteur de référence dans les soins de santé au Maroc avec une offre multidisciplinaire, un maillage territorial important avec 17 établissements sur 6 villes et une capacité litière, représentant 15% de l’offre nationale privée.

Sur le moyen terme, le groupe envisage le renforcement de son positionnement au niveau régional et continental à travers une expansion géographique en Afrique dans les 5 prochaines années en dupliquant son modèle d’organisation et de fonctionnement.

En outre, BKGR indique qu’au vu de la structure de l’offre, les actions issues de la présente IPO devraient être cotées en 1ère ligne donnant ainsi droit aux distributions de bénéfices à compter de la date de réalisation de l’opération.

Dans ce contexte, les nouveaux actionnaires devraient bénéficier d’un dividende de 4,4 dirhams (post-split), soit un D/Y de 1,5% sur la base d’un prix de 300 dirhams par action.

Afin de concrétiser ses orientations stratégiques à savoir la diversification de son portefeuille de spécialités et le renforcement de son maillage territorial, le Groupe AKDITAL a entamé un important programme d’investissement devant permettre à terme d’accroître ses revenus de façon substantielle.

Le Groupe AKDITAL est le premier opérateur du secteur médical à rejoindre la cote casablancaise permettant de facto de diversifier le portefeuille des investisseurs.