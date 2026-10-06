Aide au logement: un nouveau décret assouplit les délais et encadre la levée d’hypothèque

Le cadre réglementaire de l’aide directe au logement fait l’objet d’une nouvelle évolution significative avec la publication du décret numéro 2.26.578 au Bulletin officiel. Ce texte modifie le décret initial de novembre 2023, qui encadre l’aide financière de l’État pour l’acquisition d’une résidence principale. «Au-delà des montants de subvention, qui demeurent fixés à 100.000 dirhams pour les biens de moins de 300.000 dirhams et à 70.000 dirhams pour ceux allant jusqu’à 700.000 dirhams, la réforme restructure en profondeur le parcours administratif des bénéficiaires», écrit le quotidien Les Inspirations Eco du 7 octobre.

La modification la plus immédiatement perceptible pour les acquéreurs concerne le délai imparti pour finaliser la transaction immobilière. Le délai accordé pour conclure l’acte de vente définitif passe ainsi de 30 à 60 jours à compter de la réception effective du montant de l’aide par le notaire. Ce doublement du délai offre une souplesse accrue aux différents intervenants pour achever l’ensemble des formalités juridiques et notariales nécessaires avant la conclusion définitive de la vente.

Mais la véritable innovation de ce texte réside dans l’intégration officielle de la procédure de levée de l’hypothèque. Pour garantir que le logement demeure la résidence principale du bénéficiaire pendant la durée légale requise, une hypothèque est constituée au profit de l’État. Le nouveau décret formalise désormais l’ensemble de la procédure permettant d’obtenir le certificat de mainlevée et intègre cette démarche tant dans l’objet réglementaire du programme que dans l’intitulé de ses textes fondateurs, lit-on dans Les Inspirations Eco.

La procédure de levée d’hypothèque s’inscrit dans une logique entièrement dématérialisée pour éviter aux propriétaires un parcours du combattant. Le demandeur doit soumettre sa requête via la plateforme électronique du programme, en utilisant un modèle standardisé établi par l’autorité de tutelle. Cette continuité numérique permet de prolonger l’expérience utilisateur déjà éprouvée lors de la demande initiale d’aide, unifiant ainsi le cycle de vie administratif du dossier immobilier.

Le texte impose par ailleurs à l’administration des délais stricts pour garantir la fluidité du processus. L’organisme gestionnaire dispose désormais d’un délai maximal de 30 jours à compter du dépôt numérique de la demande pour l’examiner, vérifier le respect des conditions légales et délivrer directement le certificat via la plateforme. En parallèle, les missions de cet organisme sont officiellement élargies pour inclure l’instruction des demandes de mainlevée et la délivrance des certificats correspondants.

Intervenant alors que le programme a dépassé le cap des 105.000 bénéficiaires depuis son lancement, cette réforme répond à une nécessité opérationnelle croissante. Avec des volumes d’acquisitions importants et des milliards de dirhams de contributions étatiques mobilisées, la gestion des étapes suivant l’acquisition devient cruciale. En encadrant précisément le calendrier et les démarches, le dispositif public accompagne désormais les citoyens de la première demande jusqu’à l’extinction définitive des obligations hypothécaires.