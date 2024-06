Aéronautique: Bombardier veut participer à la production de l’avion «100% marocain»

Après avoir quitté le Maroc en octobre 2020 et cédé son usine casablancaise à l’Américain Spirit AeroSystems, le poids lourd canadien de l’aéronautique Bombardier souhaite y opérer son come-back. Un premier jalon a été posé à ce retour lors d’une visite à Rabat, «au cours des dernières semaines», de hauts responsables du leader canadien de l’aéronautique, d’après Africa Intelligence.

Cette délégation, composée de David Murray, Vice-président exécutif, Fabrication, TI et Système Bombardier Excellence opérationnelle, et de Pierre Sein Pyun, vice-président Affaires gouvernementales, s’est entretenue avec Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, en présence d’Isabelle Valois, ambassadrice canadienne à Rabat. «Cette rencontre, organisée à l’initiative de Bombardier et arrangée par les services de la chancellerie canadienne, a permis au groupe de détailler ses ambitions industrielles auprès du ministre. Après avoir quitté le royaume en 2020 (…), il souhaite aujourd’hui remettre un pied au Maroc», précise le média.

Participer à la fabrication de l’avion «100% marocain»

Et pour cause, Bombardier a manifesté sa volonté de participer à la fabrication de l’avion «100% marocain», annoncée en février dernier par Ryad Mezzour lors d’un entretien avec la chaîne Al-Sharq Bloomberg, en marge de la 13ème Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

«Le Maroc aspire à produire un avion entièrement fabriqué localement d’ici 2030», avait déclaré le ministre, précisant que le Royaume s’appuiera sur son écosystème aéronautique en plein essor, notamment via le transfert de technologie opéré par des acteurs majeurs du secteur implantés dans la zone franche Midparc, à Casablanca. «Bombardier ambitionne de s’intégrer dans cet écosystème et même de devenir le principal partenaire du Royaume pour la création d’un appareil marocain», souligne Africa Intelligence.

La visite des responsables de Bombardier intervient dans un contexte marqué par le lancement, le 3 juin dernier à Midparc, de la construction de l’usine de l’entreprise canadienne Shimco, fabricant de composants pour l’industrie aérospatiale et de la défense. Ces premiers coups de pioche ont eu lieu près d’une semaine après le démarrage, le 27 mai, des travaux de l’usine casablancaise de Pratt & Whitney Canada, filiale du groupe américain RTX Corporation, également spécialisée dans l’aérospatiale et la défense.