Il n’y aura pas de reprise des vols de RAM vers Pékin, ce jeudi 12 mars, comme l’avancent certains sites spécialisés, apprend Le360 de sources informées. La décision de reprendre la liaison Casablanca-Pékin dépendra de l’évolution de la situation épidémiologique.

Il n’y aura pas de vol de RAM assurant la liaison Casablanca-Pékin ce 12 mars, comme le rapportent des sites spécialisés.

Vérification faite, des sources informées, interrogées par Le360, indiquent qu’aucune décision de ce genre n’a été prise par le transporteur aérien national.

«La décision de reprendre les vols vers Pékin dépendra de l’évolution de la situation épidémiologique en Chine», expliquent nos sources.

RAM a suspendu, le 31 janvier dernier, ses vols vers la capitale chinoise, une liaison qui avait été inaugurée deux semaines auparavant à peine.

En plus de l’épidémie de coronavirus, la faible vente des billets sur cette liaison aérienne a également été à l'origine de la suspension des vols de RAM vers la Chine.

RAM avait commencé à assurer cette liaison Casablanca-Pékin, à raison de trois vols hebdomadaires (les mardis, vendredis et dimanches).

RAM a de plus également récemment annoncé la suspension de ses vols vers les deux villes italiennes de Milan et Venise, l’Italie étant devenue le troisième pays le plus touché par le nouveau coronavirus, après la Chine et la Corée du Sud.