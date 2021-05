© Copyright : Dr

Kiosque360. Cette salle de contrôle nouvelle génération ambitionne de sécuriser, fluidifier et contrôler le trafic sur l’ensemble du réseau autoroutier national 24h/24 et 7j/7.

La société Autoroutes du Maroc (ADM) a lancé une salle de contrôle nouvelle génération, située au sein du centre d’info trafic d’ADM à Rabat. Avec une enveloppe de 8 milliond de dirhams et 6 mois de travaux, cette salle de contrôle ambitionne, selon La Vie Éco, de sécuriser, fluidifier et contrôler le trafic sur l’ensemble du réseau autoroutier national 24h/24 et 7j/7. Des objectifs désormais possibles grâce à son mur d’images direct LED, à un pilotage à distance des équipements et à des solutions d’aide à l’exploitation.

D’après l’hebdomadaire, la salle de contrôle délivre une information fiable en temps réel. Plusieurs outils technologiques sont ainsi exploités pour atteindre cet objectif, à l’instar d’ADM Trafic Pro (plateforme technologique, pour le suivi des interventions terrain, partagée par plusieurs parties prenantes: centre d’appel 5050, directions régionales et agents d’assistance), Smart SGE, destiné au suivi de l’état des ouvrages, la supervision des voies, la supervision réseau fibre optique et la supervision des outils technologiques.

La mission de la salle est assurée par un manager et 3 autres personnes qui peuvent aller jusqu’à 5 dans des périodes de pics de trafic, avec 3 shifts consécutifs, pour ainsi garantir un contrôle 24h/24. Pour atteindre ses objectifs, Autoroutes du Maroc a dû équiper son réseau autoroutier d’une infrastructure dense, composée essentiellement de vidéosurveillance, de caméras thermiques et intelligentes pour les ouvrages névralgiques et de passages supérieurs équipés de vidéosurveillance.

Le réseau autoroutier a également été équipé de panneaux à message variable, de stations de comptage et de réseaux de radio pour la communication inter-sites. Autoroutes du Maroc a par ailleurs implanté des salles de contrôle centrales et régionales, tout en procédant à l’installation de sites de proximité de la Gendarmerie Royale et de postes de secours de la Protection civile sur le réseau autoroutier.

D’après l’hebdomadaire, les équipes d’Autoroutes du Maroc ont procédé, en 2020, à plus de 36.000 interventions dont 10.000 pour pannes et assistance aux usagers, 4.000 dégagements d’obstacles et 5.000 interventions pour accidents.

Le réseau autoroutier national, fort de 1.800 kilomètres, n’est pas équipé entièrement des moyens de contrôle et de surveillance. Cette salle de contrôle concerne ainsi les autoroutes générant un trafic important, plus susceptible de causer des incidents de circulation.

Ce réseau est fort d’une infrastructure de 1.651 ouvrages d’art dont 344 ouvrages pour piétons, 549 passages supérieurs, 93 viaducs, 102 auvents et 168 passages inférieurs. Il compte 102 gares de péages et 52 aires de repos. En outre, près de 400.000 véhicules sont comptés par jour, allant jusqu’à des pics de 500.000 véhicules, soit environ 1.200.000 clients-usagers quotidiennement.