© Copyright : DR

Kiosque360. Le Directeur général de l’Agence MCA-Morocco, Abdelghani Lakhdar, fait le bilan de l’évolution des divers projets lancés par l’institution qu’il dirige. Les détails.

Deux ans et demi après l’entrée en vigueur du 2ème Compact avec Millennium Challenge Corporation, les différents projets entament la phase de mise en œuvre sur le terrain, souligne Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mardi 31 décembre. Le journal indique que, pour concrétiser tous les objectifs fixés à l’horizon de juin 2022, la gestion du temps est au cœur des priorités. Et, pour mieux décortiquer les divers enjeux, le quotidien a interviewé le Directeur général de l’Agence MCA-Morocco, Abdelghani Lakhdar.

«Le choix fait par le gouvernement marocain et son homologue américain, représenté par le MCC, a été de concentrer le Compact II sur deux domaines de développement majeurs et prioritaires pour notre pays, à savoir la valorisation du capital humain et l’amélioration de la productivité du foncier», précise ainsi le DG. Pour ce qui est du rythme de réalisation des projets à mi-mandat, le responsable estime qu’au regard de la nature complexe desdits projets, la mise en œuvre avance à une cadence satisfaisante correspondant au cycle de vie de tout projet marqué, au début, par la conduite d'études nécessitant des délais incompressibles. «Ainsi et malgré les multiples défis, nous avons réussi à faire franchir à la quasi-totalité des activités le cap des études préliminaires et des travaux préparatoires ou des lancements d’appels à projets ou à partenariats. Nous entamons aujourd’hui la phase d’implémentation sur le terrain», assure Abdelghani Lakhdar qui précise que les progrès accomplis concernent non seulement les activités à caractère opérationnel, mais aussi les autres activités ayant trait à l’accompagnement de réformes structurelles.

En ce qui concerne l’opération de melkisation lancée en juin dernier, le DG indique qu'elle a pour principal objectif l’amélioration du niveau de vie de la population cible à travers l’accroissement des investissements agricoles, l’accompagnement socio-économique des bénéficiaires et la création d’emplois.