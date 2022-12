© Copyright : Souilme Bouaamoud / Le360

VidéoL’approche participative se veut un levier fondamental pour l'élaboration et la concrétisation d'une Stratégie nationale de transformation numérique, a souligné, mercredi dernier à Dakhla, la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour.

Intervenant lors d'une rencontre de concertation autour de la numérisation tenue avec les habitants de la région Dakhla-Oued Eddahab, la ministre a indiqué que son département adopte une approche participative basée sur l'écoute des idées, des propositions et des attentes des citoyennes et citoyens, ce qui garantira le succès et l'efficacité de la stratégie nationale de transformation numérique.

Et de poursuivre que cette feuille de route, en cours d'élaboration, se base essentiellement sur l'accélération de la généralisation numérique, en faisant bénéficier du digital l'ensemble des citoyens et des régions du Royaume, et sur l'amélioration de l'accès aux services numériques et leur développement, tout en érigeant le Maroc en pays producteur de technologies numériques et ce, en attirant des investisseurs internationaux.

La ministre n'a pas manqué de relever que cette rencontre ambitionne d'associer le citoyen au chantier de la transformation numérique, en promouvant ses propositions et ses conceptions dans le domaine, notant que ce chantier de la transition numérique est hissé au rang des priorités du programme gouvernemental ayant consacré 4 axes majeurs à l'approfondissement et à l'accélération de ce passage vers le numérique dans le Royaume.

Tout en faisant part de sa confiance dans les compétences que recèle la région Dakhla-Oued Eddahab et leur capacité à innover, à lancer des initiatives et à drainer des investisseurs, Mme Mezzour a appelé à encourager les leaders du numérique à travers le monde à venir s'installer dans la région et à mettre en place des entreprises numériques prometteuses, à même de contribuer à la compétitivité des jeunes porteurs de projets et des propriétaires d'entreprises.

Pour sa part, le wali de la région Dakhla-Oued Eddahab et gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, a souligné l'importance de cette rencontre de communication avec les acteurs locaux, en vue de leur implication dans l'élaboration de la Stratégie nationale de transformation numérique, considérant que cette initiative reflète, si besoin est, l'orientation du Royaume vers la consécration de la culture de la transformation numérique à tous les niveaux et l'exploitation de moult opportunités offertes afin de booster le développement.

Le wali a de même indiqué que le chantier de la transformation numérique intervient en adéquation avec les hautes orientations royales qui ne cessent de souligner l'importance de la technologie numérique dans le renforcement de l'efficacité, ainsi que dans la facilitation de l'accès aux services publics et l'amélioration de leur qualité, tout en tirant vers le haut la productivité et la capacité compétitive de l'économie nationale et en garantissant la transparence que requiert le service public.

Le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a indiqué que cette rencontre de concertation intervient dans le cadre des efforts visant la mise en application du chantier de la transition numérique au Maroc, à travers l'implication des acteurs régionaux et locaux, et l'écoute de leurs préoccupations et propositions. La finalité étant d'atteindre la complémentarité entre les approches et de développer des projets à impact direct sur le citoyen, l'entrepreneur et l'entreprise.

Inscrite dans le sillage d'une série de rencontres régionales de concertation, cette réunion de travail se propose de favoriser l'écoute des citoyennes et citoyens, de rassembler leurs idées et points de vue, et donc de les associer à l'élaboration de la Stratégie nationale de transition numérique. Elle illustre également l'adhésion du ministère en charge de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration à la concrétisation dans les faits d'une véritable transition numérique au Maroc, à même de placer le citoyen au cœur de ses priorités et de ses objectifs.