Economie

3N Systèmes consolide ses partenariats technologiques au Gitex Africa 2026

L’entreprise 3N Systèmes renforce sa présence au Gitex Africa aux côtés de ses partenaires CRIF et Armada.

Par Mouhamet Ndiongue et Adil Gadrouz
Le 10/04/2026 à 09h21

VidéoPrésente à Marrakech aux côtés de CRIF et Armada, 3N Systèmes met en avant une stratégie fondée sur l’intégration technologique et l’expansion vers les marchés africains, avec un positionnement centré sur les infrastructures numériques et les services à valeur ajoutée.

Au Gitex Africa 2026, 3N Systèmes s’appuie sur un dispositif partenarial pour structurer sa présence, en réunissant sur un même stand plusieurs acteurs technologiques internationaux, dont CRIF et Armada. L’entreprise marocaine, fondée en 2009 par Hassan Nasreddine, CEO de 3N Systems, inscrit ainsi sa participation dans une logique de consolidation de son positionnement sur les segments de la transformation digitale.

Ce choix reflète une stratégie d’intégration qui repose sur l’agrégation de solutions technologiques complémentaires, permettant de couvrir un spectre élargi de besoins, allant des infrastructures numériques aux applications métiers.

L’offre de 3N Systèmes s’articule autour de plusieurs segments technologiques, notamment les data centers, la cybersécurité, la vidéosurveillance ainsi que les services d’intégration et de maintenance, selon Houssine Oucouc, vice-président de l’entreprise. Ce positionnement vise à répondre à une demande croissante de solutions numériques structurées, portée par la digitalisation progressive des entreprises et des institutions.

La collaboration avec Armada s’inscrit dans cette dynamique, avec la mise en avant de solutions de data centers modulaires intégrant des technologies de connectivité hybrides. Ces infrastructures reposent notamment sur des solutions satellitaires, telles que Starlink, en complément des réseaux télécoms locaux, dont ceux de Maroc Telecom, afin d’assurer une continuité de service dans des environnements variés.

En parallèle, le partenariat avec CRIF introduit une dimension liée aux services financiers et à la gestion du risque de crédit. Déjà présent au Maroc auprès d’acteurs bancaires et d’institutions financières, le groupe international développe des solutions couvrant l’ensemble du cycle de vie du crédit, incluant l’évaluation, le suivi et la gestion des risques.

L’intégration de ces solutions dans l’offre de 3N Systèmes permet d’élargir le périmètre d’intervention de l’entreprise vers des secteurs à forte intensité de données, en particulier les services financiers.

Lire aussi : Le développement de l’économie numérique marocaine expliqué par Amal El Fellah Seghrouchni

La participation récurrente de 3N Systèmes au GITEX Africa traduit une volonté d’ancrage dans les dynamiques numériques du continent. Les échanges engagés lors de cette édition avec des acteurs marocains, africains et internationaux s’inscrivent dans une perspective de développement régional.

L’entreprise entend ainsi capitaliser sur ses partenariats pour accompagner le déploiement de solutions technologiques sur les marchés africains, en particulier dans les espaces francophones, où les besoins en infrastructures numériques et en services digitaux structurés restent importants.

Les discussions engagées lors du salon témoignent d’un passage progressif vers des phases opérationnelles, avec l’émergence de projets intégrant des composantes d’Intelligence artificielle, de gestion de données et d’infrastructures hybrides.

Cette évolution illustre une transformation du rôle des intégrateurs technologiques, appelés à intervenir sur des chaînes de valeur plus larges, combinant infrastructures, applications et services, dans un environnement marqué par l’accélération de la digitalisation à l’échelle du continent africain.

Par Mouhamet Ndiongue et Adil Gadrouz
Le 10/04/2026 à 09h21
#Gitex Africa#cybersécurité#vidéosurveillance#data center#télécoms#Intelligence artificielle

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