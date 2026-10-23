2M: près de 1,4 milliard de dirhams pour redresser les comptes

La restructuration de SOREAD-2M, société éditrice de 2M, s’accélère. Selon le dernier rapport de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État (ANGSPE), le rattachement de l’opérateur à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) est désormais enclenché, dans le cadre d’un chantier plus large visant à constituer un pôle audiovisuel public unifié, viable et adapté aux mutations du secteur.

Cette opération intervient dans un contexte financier particulièrement tendu pour SOREAD-2M. Sa situation nette, négative depuis 2013, s’établissait à -1,1 milliard de dirhams au 31 décembre 2024, pour un capital social d’environ 359 millions de dirhams. Le redressement de cette situation constitue ainsi un préalable à la consolidation de l’entreprise et à son intégration dans une organisation audiovisuelle publique plus cohérente.

Quatre leviers pour redresser les comptes

Sur proposition de l’ANGSPE, un protocole d’accord a été signé le 8 novembre 2024 entre les ministères de l’Économie et des Finances et de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la SNRT, SOREAD-2M et l’Agence. Il prévoit quatre leviers destinés à reconstituer les fonds propres de la société et à soutenir sa trésorerie.

Les deux premiers ont déjà été mis en œuvre. Ils portent, d’une part, sur la conversion en capital des avances en comptes courants d’associés et des intérêts correspondants et, d’autre part, sur une augmentation de capital en numéraire permettant de solder concomitamment la dette fiscale de l’entreprise envers l’État. Selon le rapport, ces opérations ont porté le capital social de SOREAD-2M à 1,1 milliard de dirhams.

Le troisième levier, actuellement en cours de déploiement, repose sur un montage financier faisant appel à un organisme de placement collectif immobilier (OPCI). Il prévoit l’apport d’actifs immobiliers de SOREAD-2M à cette structure, puis la mobilisation de dividendes au moyen d’un fonds de placement collectif en titrisation (FPCT). Les biens concernés seront loués à l’État, qui les mettra à la disposition de 2M. Le schéma est en cours de mise en œuvre avec les futures sociétés de gestion de l’OPCI et du FPCT.

L’impact cumulé des trois premiers leviers sur la situation nette de SOREAD-2M est estimé à près de 1,4 milliard de dirhams. Le quatrième consiste en une réduction de capital destinée à absorber les pertes accumulées et à ménager une marge permettant de maintenir les fonds propres au-dessus du seuil réglementaire de 25% du capital social.

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Le redressement comptable ne constitue toutefois qu’un volet de la restructuration. SOREAD-2M devra également élaborer un plan d’action destiné à assurer la pérennité de son modèle économique. Celui-ci doit notamment porter sur l’optimisation des charges, l’accroissement du chiffre d’affaires, la mutualisation des coûts et des investissements ainsi que le développement de synergies avec les autres opérateurs audiovisuels publics.

Le rapport insiste également sur la nécessité de distinguer clairement les activités marchandes de celles relevant du service public, grâce à une comptabilité analytique transparente. Dans cette logique, l’ANGSPE a engagé des consultations auprès des établissements et entreprises publics relevant de son périmètre afin de mobiliser des recettes publicitaires au bénéfice de SOREAD-2M.

Un pôle audiovisuel public en construction

La restructuration de 2M s’inscrit dans une transformation plus vaste du paysage audiovisuel public. La SNRT a déjà acquis 86,3% du capital de Medi 1 Radio en avril 2024, puis la totalité de Medi 1 TV en juillet de la même année. Le rattachement de SOREAD-2M constitue désormais une nouvelle étape vers le regroupement des opérateurs publics au sein d’un ensemble unifié.

Une étude stratégique lancée en 2025 doit définir la structuration et l’organisation cible de ce futur pôle, appelé à renforcer la présence de l’audiovisuel public sur les scènes nationale et internationale, tout en tenant compte des évolutions technologiques et des nouveaux usages.