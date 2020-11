Vidéo. Métiers de la muséologie: la France, marraine de nouveaux partenariats culturels intra-africains

Paris et Rabat ont signé hier une convention pour la formation, dans le Royaume, de ressortissants d’autres pays d’Afrique aux métiers de la muséologie. Les liens politiques et économiques entre le Maroc et les autres pays du continent s’étoffent donc, avec ces nouveaux partenariats intra-africains.

C’est à Rabat, hier, lundi 9 novembre 2020, au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, que cette convention de partenariat a été signée par le président de la Fondation nationale des Musées, Mehdi Qotbi, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et le directeur de l'Agence française de développement (AFD) pour le Maroc, Mihoub Mezouaghi. L'AFD doit en effet financer ce projet à hauteur de 300.000 euros. Pour Mehdi Qotbi, les actions de la Fondation nationale des musées qu’il préside commencent à porter des résultats: "aujourd'hui, à travers cette convention, la crédibilité dont fait l'objet la Fondation nationale des musées (…) [permettra] de partager avec nos frères africains notre expérience et notre savoir-faire. Elle permettra de former aux métiers du musée les ressortissants africains, en vue d'accueillir leur patrimoine, que la France va [leur] rendre". De son côté, Jean-Yves Le Drian a valorisé les efforts menés par le Maroc dans la promotion de la culture. "Ce n'est pas un hasard si cette expérience commence par le Maroc, un acteur central en Afrique dans ce domaine et d'autres", a déclaré chef de la diplomatie française, pour lequel en ces temps "de crise, crise sanitaire, crise liée, aussi, au terrorisme et à l'extrémisme, il est vraiment très important de lutter contre la tentation du repli sur soi". Vidéo. Le Drian, à Rabat: la France "respecte l'islam" et appelle le Maroc à "l'aider à combattre le terrorisme" "Je suis convaincu que la meilleure réponse est celle de l'ouverture et du partage culturel auquel vous contribuez", a-t-il lancé. Présent à cette cérémonie, le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Christian Cambon, a tenu à réaffirmer que son pays respectait l'Islam et les musulmans. "Nous sommes venus au Maroc après les attentats terroristes, pour dire que la France respectait l'islam et les musulmans. La France abrite près de deux millions de Marocains sur un total de 8 millions de musulmans", a-t-il dit.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini