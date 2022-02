© Copyright : Saïd Bouchrit / Le360 (photomontage)

Une fresque immortalisant la militante, magistrate et femme de terrain Assia El Ouadie, sur l’une des façades du quartier Al Ank, à Casablanca, vient d'être dévoilée en présence de sa famille et de ses amis. Compte-rendu.

Une fresque en hommage à la défunte Assia El Ouadie sur l’une des façades du quartier Al Ank, à Casablanca, a enfin été finalisée. L’inauguration a eu lieu ce mercredi 2 février 2022, en présence de son frère Salah El Ouadie, ses amis, ainsi que plusieurs militants des droits de l’homme.

«Cette fresque murale en hommage à la défunte Assia El Ouadie s’inscrit dans la 6e édition de Casa Mouja. Dans le quartier Al Ank de Casablanca, nous avons consacré 30 fresques murales à 30 femmes qui ont milité pour la cause féminine, pour la protection des enfants, et pour les droits de l’homme en général», a expliqué Rami Fijaj, directeur artistique du festival Casa Mouja.

L'inauguration de cette fresque, réalisée par le street-artist Amine Hajina, vient récompenser tous les efforts de ce personnage que fut «Mama Assia», considérée comme un symbole du militantisme au Maroc. Une femme qui a porté sa voix haut et fort pour venir en aide et défendre les droits des plus marginalisés de la société.

«C’est un honneur pour moi d’avoir été choisi pour peindre cette fresque murale qui rend hommage à la défunte militante Assia El Ouadie. Sa réalisation s’est étalée sur une semaine, et j’ai eu recours à plusieurs techniques, notamment la peinture à l’eau», a déclaré Amine Hajina, interrogé par Le360.

Assia El Ouadie, née à Safi en 1949, est issue d’une famille aux conditions de vie modeste. Son père, Mohammed Al Ouadie, et sa mère, Touria Sekkat, écrivaine, ont longtemps prôné des valeurs de dignité et milité pour la démocratie au Maroc.

Assia El Ouadie fut une militante dans l'âme. Magistrate et femme de terrain, celle que l'on avait affectueusement surnommée «Mama Assia» s'était efforcée d'améliorer les conditions de détention et la réinsertion des jeunes détenus marocains.

Au cours de sa vie, elle a rempli plusieurs missions, dont celle de membre fondatrice et de secrétaire générale de l'Observatoire marocain des prisons, en plus de son implication dans de nombreuses organisations de la société civile, comme l'association du centre d'écoute et d'orientation des femmes victimes de violences.