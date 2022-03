© Copyright : DR

Le retrait du prix du Maroc du livre 2021 à 9 auteurs marocains continue de faire couler beaucoup d'encre. L'Union des écrivains du Maroc vient de réagir via un communiqué rendu public ce mardi 22 mars 2022.

L’Union des écrivains du Maroc (UEM) réagit à la polémique autour du retrait du prix du Maroc du livre. Cette structure présidée par Abderrahim El Allam demande au ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication de revoir sa décision de retirer le prix décerné à 9 auteurs marocains ex-aequo.

«C’est une décision qui nuit à l’image et au rayonnement du Maroc à l’international. Mais c’est avant tout une décision qui porte atteinte à la dignité des écrivains et des intellectuels marocains», stipule le communiqué de l’UEM diffusé ce mardi 22 mars 2022.

Abderrahim Allam rappelle au ministre de la Culture, puisque c’est à lui qu’il s’adresse, que ce prix du Maroc est décerné au nom du Maroc et non pas au nom du ministère de la Culture. «Cette décision est contraire à la loi et n’a aucune base juridique», poursuit le communiqué.

En plus d’exiger des excuses publiques et officielles exprimées à l’égard de ces neufs intellectuels marocains, l’Union des écrivains du Maroc propose au ministre Mehdi Bensaïd de revoir les textes régissant le prix du Maroc du Livre afin de garantir son indépendance et sa crédibilité.

Pour rappel, cette polémique est née le vendredi 18 mars dernier, après qu’un courrier du ministère de la Culture a fuité sur les réseaux sociaux. Ce courrier adressé aux 9 lauréats ex-aequo du prix du Maroc du livre les informe que leur récompense allait leur être retirée.

Une décision qui fait suite, selon le courrier du département de Mehdi Bensaïd, à leur volonté de percevoir chacun le montant global de la dotation de ce prix (120.000 dirhams).

Depuis, la polémique ne cesse d’enfler. Dans leur communiqué envoyé aux médias, hier lundi 21 mars, les neufs lauréats ex aequo concernés ont fait part de leur intention de porter plainte au tribunal administratif. Une lettre pour dénoncer cette décision jugée «scandaleuse» a même été adressée au chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, pour lui demander d'intervenir.