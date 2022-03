© Copyright : DR

«Le Tourisme marocain au féminin»: tel est le titre d'un ouvrage paru aux éditions Première Ligne, dans le contexte de la journée internationale des droits des femmes. Signé d'Ahlam Jebbar, journaliste et essayiste, ce livre retrace le parcours de femmes d’exceptions qui ont su se frayer un chemin dans le monde du tourisme.

Dans la foulée de la parution du livre «Mon Maroc», en hommage aux opérateurs du tourisme qui viennent de traverser deux années d’une extrême difficulté, c’est un livre consacré cette fois-ci aux femmes qui opèrent dans le monde du tourisme qu’Ahlam Jebbar vient d’écrire.

Loin d’avoir un discours féministe, ce livre ambitionne de mettre en lumière des femmes aux parcours exemplaires qui ont su s’imposer par la force du poignet et dont le parcours est un véritable exemple pour les générations à venir. Car, comme l’aime à le répéter Ahlam Jebbar, «chaque femme qui réussit en inspire beaucoup d’autres».

«Le Tourisme marocain au féminin», s’articule en quatre grandes parties.

La première, intitulée «Elles ont brisées le plafond de verre» ne compte que quelques femmes: Fethia Bennis, qui a été la première et unique femme à la tête de l’ONMT. Habiba Laklalech, actuellement directrice générale de l’ONDA et enfin Laila Mechbal, qui est à la tête d’Air Arabia Maroc. Trois destins différents mais trois forces de caractère qui ont su se frayer un chemin jusqu’au sommet de la hiérarchie.

La seconde partie, s’intitule quant à elle «Elles sont pionnières ou militantes … et parfois les deux!», et compte de nombreuses femmes émérites qui ont non seulement mené des carrières exemplaires dans de grandes entités du pays, mais qui ont également mené des combats associatifs pour positionner la destination Maroc.

On y trouve notamment Rkia Alaoui, Présidente du Conseil Régional du Tourisme de Tanger, seule femme à occuper ce poste à travers tout le pays ou encore Samira Ktiri, directrice générale de l’hôtel Kabila, qui a contribué au rayonnement de nombreux établissements à travers le pays ou encore Rita Touzani, agent de voyage et grande militante.

Dans le chapitre «Elles sont au cœur du métier», on retrouve ensuite des profils complétements différents les uns des autres, hôtelières, restauratrices, agents de voyage, cheffes de cuisine… Et on réalise alors que les femmes commencent à s’imposer dans un monde jusqu’ici réservé aux hommes. Charismatiques, compétentes et dynamiques, elles sont de véritables modèles pour la jeunesse qui désire intégrer de l'hôtellerie et de l'ensemble de la chaîne de valeur du tourisme au Maroc.