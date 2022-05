© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Le Studio des arts vivants de Casablanca a été le théâtre, le soir du jeudi 26 mai 2022, du concert de Moktar Gania et Gnawa Soul. Un spectacle d'exception qui amorce la tournée promotionnelle de l'album éponyme signé Universal Mena.

Plus qu’un album, «Gnawa Soul» est une belle aventure musicale. Le trio composé de Maalem Moktar Gania, Anouar Ben Brahim à la guitare et Yacine Ben Ali aux percussions a présenté en avant-première, jeudi 26 mai 2022, le premier opus de cette formation créée récemment, initiée par Pascal Amel.

Ce grand féru de musique gnaoua et spécialiste des arts contemporains a fondé à Essaouira, sa ville de cœur, les studios Planet Essaouira. Et c’est dans ce même espace que l’expérience Gnawa Soul a surgi, puis mûri avant d’être repérée par les soldats de la major Universal Mena.

Quatre ans plus tard, les morceaux sont enregistrés et l’album «Moktar Gania et Gnawa Soul», composé de 12 titres, voit le jour. La sortie mondiale est programmée pour le 10 juin. En attendant, la tournée promotionnelle a démarré avec cette avant-première en featuring avec le batteur Karim Ziad, au Studio des arts vivants de Casablanca.

Financé par Planet Essaouira et sous contrat avec Universal Music (région Mena), l'album a atterri le vendredi 20 mai 2022 sur les plateformes de streaming. Mais avant, les singles «Allah Ya Soudane», «Ya Rebbi Laafou» et «Sala Nabila» avaient déjà été diffusés et avaient fait un tabac sur Internet.

Moktar Gania et Gnawa Soul poursuivra sa tournée avec un concert live le 4 juin à 23h00 à Dar Souiri, à Essaouira, à l’occasion du Festival Gnaoua Tour. La troupe enchaînera ensuite avec plusieurs concerts à l'étranger, d'abord à Paris, avec un spectacle le 17 juin au New Morning, puis le 18 juin au Makeda à Marseille. Une étape canadienne, avec un concert à Montréal, est également prévue. Sa date sera annoncée très prochainement.