Mode: les jeunes créatrices optent pour la couleur et la légèreté au Casa Fashion Show

Casa Fashion Show ouverte jeudi 12 mai et clôturée hier samedi 14 courant fête ses 10 ans cette année. Les jeunes créatrices marocaines et du reste du continent ont encore fait sensation avec des collections sublimes, légères et colorées.

Par Saïd Bouchrit et Mar Bassine Ndiaye