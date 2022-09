© Copyright : Khadija Sabbar / Le360 (Capture image vidéo)

VidéoLe comédien Miloudi Habachi a subi une intervention chirurgicale à cœur ouvert après avoir fait un malaise cardiaque. Il en témoigne pour Le360.

Victime d’un malaise cardiaque, le comédien Miloudi Habachi a dû subir en urgence une opération chirurgicale sur ses artères coronaires le 13 septembre dernier à Casablanca.

Deux jours plus tard, en convalescence, il a accepté d'en témoigner pour Le360.

«J’ai soudainement ressenti mon cœur qui battait fort et anormalement. Sur le coup, je n’y ai pas prêté attention, puis ça a repris, et là, c’était accompagné de vertiges, d’une sensation d’étouffement. J’ai donc contacté mon médecin, qui m’a tout de suite envoyé en réanimation. Je devais être opéré en urgence», a raconté Miloudi Habachi, selon lequel «l’intervention s’est déroulée via la technique du laser et s’est très bien déroulée grâce à Dieu».

Connu pour avoir été un acteur de théâtre de longues années durant, Miloudi Habachi entame donc sa convalescence et annonce à son public qu’il prépare une pièce de théâtre et une série télévisée, réalisée par Zakia Tahiri.