Le Boultek s’anime après l’ftour: la scène alternative en fête

Le Boultek, centre des musiques actuelles niché dans les sous-sols du Technopark de Casablanca, s’apprête à vibrer au rythme des nuits de Ramadan. Sous l’impulsion de l’association EAC L’boulevard, cet espace incontournable de la métropole propose une programmation riche de six événements culturels baptisée «More Lftor».

Le coup d’envoi a été donné le jeudi 26 février dernier par le maâlem Kasri, qui a ouvert le bal avec un concert mystique. Le public a rendez-vous, ce mardi 3 mars, pour découvrir le projet Aski The Journey porté par Mr Id. La semaine se poursuivra le jeudi 5 mars avec une escale cinématographique dans le cadre de Cinéma Lkhamiss, où sera projeté le film Deghmira mon amour de Mohamed Akram Nemassi.

Le dimanche 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Boultek mettra à l’honneur les Supergnawa Girls. Ce groupe féminin d’exception réunira sur scène Ijo Beljaoui, Halima Boulkhair El Gourd, Douaa Hachker et les Bnat Bambara pour une célébration musicale engagée. La programmation s’achèvera avec deux concerts de clôture: le projet Mirath d’Abdellah Ben Charradi le 10 mars, suivi de la prestation de Nabila Maan et Tarik Hilal le 12 mars.

L’ouverture des portes est prévue à 21h pour un démarrage des spectacles à 21h30. Les billets, au tarif oscillant entre 80 et 100 dirhams, sont d’ores et déjà en vente sur la plateforme de billetterie en ligne guichet.com.