Larbi Cherkaoui, «une expérience-limite» de la lettre à L’Atelier 21

Intitulée «Une expérience-limite de la lettre», cette exposition est dédiée à la plasticité de la lettre, tant sur le plan de la forme que du geste.

Depuis trois décennies, Larbi Cherkaoui explore le champ de la lettre arabe, poursuivant son travail à la manière des soufis qui s’intéressent moins à l’objectif qu’au chemin à parcourir en vue de l’atteindre.

Dans cette exposition, Larbi Cherkaoui porte la lettre à des expérimentations inédites, passant du grand à l’infiniment petit. Les petites lettres assemblées dans des masses compactes imposent une présence et un rythme dynamique qui les font s’apparenter à des essaims d’abeilles, capables de modifier leur trajectoire ou de bondir de l’œuvre.

Comme l’écrit le critique d’art Abderrahman Benhamza: «Élément éminemment plastique, la lettre de Larbi Cherkaoui, isolée et centralisée, se veut, a priori du moins, un « artefact» performé et efficace. Un coloris binaire (rouge et noir) l’habille, complété par un camaïeu adéquat, fait de gris safranés ou orangés. Larbi Cherkaoui a approfondi un peu son modelage lettral habituel, le conformant toujours à sa technique fondamentale basée sur le rythme, l’équilibre et le contraste.»

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Et de poursuivre: «Cherkaoui s’est totalement libéré de toute normativité, de toute contrainte. Un flou pictural s’est mis en place avec sa dynamique subjective. L’artiste n’interpelle plus l’intelligibilité de la lettre comme précédemment en la modelant et en la nommant. Tout est maintenant fait de telle sorte à l’occulter, voire à l’effacer. Il invite à ‘une véritable célébration de l’invisible’, dirait Abdelkébir Khatibi.»

Né en 1972 à Marrakech, Larbi Cherkaoui a obtenu un diplôme d’arts appliqués. Le travail lent, patient et méticuleux est hissé au rang de sacerdoce pour cet artiste, pour qui réaliser une œuvre plastique est une forme de prière.

Ses œuvres ont intégré de nombreuses collections publiques et privées, notamment celles de la Dalloul Art Foundation (Beyrouth), du Musée d’art contemporain de Tunis (Tunisie), du Musée d’archéologie de Silves (Portugal), de la Fondation ONA (Maroc), de Bank Al-Maghrib (Maroc), de Saham Bank (Maroc), du Royal Mansour (Maroc) et de La Mamounia (Maroc).

L’artiste vit et travaille à Marrakech.