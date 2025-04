L’ancien ministre Mohamed Ben Abdelkader publie un livre sur la justice

Mohamed Ben Abdelkader, ancien ministre de la Justice (2019-2021) et ministre de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique (2017-2019) du Maroc. DR

Mohamed Ben Abdelkader, ancien ministre de la Justice (2019-2021) et ministre de la Réforme de l’administration et de la Fonction publique (2017-2019), vient de publier un livre intitulé «Justice et communication, pour une approche communicationnelle de l’administration judiciaire au Maroc», aux éditions Al Khyam.

Cet ouvrage propose une analyse approfondie des enjeux et des pratiques de communication au sein de l’administration judiciaire marocaine. Selon l’auteur, cette analyse s’inscrit dans un contexte marqué par «une dynamique réformatrice prometteuse». À travers l’étude minutieuse des textes fondamentaux liés à la réforme judiciaire et d’une enquête de terrain axée sur les perceptions des principaux acteurs du secteur, Mohamed Ben Abdelkader met en lumière la diversité et la complexité des pratiques communicationnelles au sein de l’administration judiciaire.

Le livre aborde également la capacité du secteur judiciaire à intégrer efficacement les technologies de l’information et à se positionner positivement dans l’espace public, dans une démarche ouverte aux expériences internationales.

Né à Tétouan en 1961, Mohamed Ben Abdelkader, militant de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), a obtenu un doctorat en sciences de l’information et de la communication en 2021. Avant ses fonctions ministérielles, il a occupé diverses responsabilités pédagogiques et administratives. Actuellement, il poursuit ses contributions intellectuelles en publiant régulièrement des études et des articles dans des revues spécialisées et participe à divers forums nationaux et internationaux.