La réalisatrice franco-marocaine Simone Bitton présentera du 9 au 19 mars, son film «Ziyara», dans huit salles du réseau des Instituts français du Maroc.

Ce documentaire, puissant et personnel, entend revenir sur les traces du judaïsme marocain. Une mémoire préservée par les musulmans, qui évoquent avec émotion cette perte, cette séparation.

Au Maroc, la Ziyara (la visite des saints) est une pratique populaire, que juifs et musulmans ont toujours eu en partage. Le film, un road movie, décrit un retour au pays natal, un pèlerinage cinématographique où la réalisatrice va à la rencontre des gardiens musulmans de sa mémoire juive.

Née au Maroc en 1955, Simone Bitton a effectué des études de cinéma a l'IDHEC. Franco-marocaine, établie entre Paris et Rabat, elle est professeur associée à l’Université de Paris VIII et encadre des ateliers de réalisation aux Ateliers Varan.

Du film d’archives historiques à l’essai cinématographique, en passant par l’enquête, la biographie politique ou les portraits d’artistes, l'ensemble de ses films témoignent d’un engagement humain et professionnel pour une meilleure appréhension de l’actualité, de l’histoire et des cultures d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Programme de la tournée de Simone Bitton dans les Instituts Français du Maroc

- Le mercredi 9 mars 2022 à 19h à l’Institut français de Kénitra

- Le jeudi 10 mars 2022 à 19h à l’Institut français de Meknès

- Le vendredi 11 mars 2022 à 19h à l’Institut français de Tétouan

- Le samedi 12 mars 2022 à 19h à la Cinémathèque de Tanger

- Le dimanche 13 mars 2022 à 11h à l’Institut français de Casablanca - Le lundi 14 mars 2022 à 19h à la Salle Gérard Philipe de l’Institut français de Rabat

- Le mercredi 16 mars 2022 à 19h à l’Institut français de Marrakech

- Le samedi 19 mars 2022 à 19h à l’Institut français d’Agadir