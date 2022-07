© Copyright : DR

Jawad Oumama, alias Jawi, s'apprête à lancer son premier album en solo. «M'goun», tel est son nom, est un opus de 10 titres, dont 3 sont déjà diffusés sur les plateformes de streaming. La sortie est prévue pour septembre 2022.

Le projet de Jawi est une sorte de voyage initiatique. Un périple sous forme de retour aux sources. Une quête des origines. C’est bien là ce qui a motivé Jawad Oumama, alias Jawi, à lancer sa carrière en solo. Ce Marocain originaire de Kelaat M’gouna, né en France en 1990, est membre du célèbre groupe de reggae appelé Jahneration, depuis cinq ans environ, dans l’hexagone.

Mais lorsque l’idée de lancer son album solo a commencé à le titiller, au commencement de la pandémie du Covid 19, et plus précisément pendant la période du confinement sanitaire, c’est sur la musique gnaoua, mixée à l’électro, qu’il jette son dévolu «Lorsque la pandémie du Covid 19 a débarqué, les tournées musicales du groupe se sont arrêtées et j’avais beaucoup de temps libres. J’ai commencé alors à penser sérieusement à ma carrière solo et je me suis tout naturellement dirigé vers la musique gnaoua», confie Jawad dans un entretien pour Le360.

Et la fusion avec l’électro? «La musique gnaoua est une musique de transe et l’électro aussi. Les deux genres de musique m’ont toujours passionné», poursuit Jawad. Le clip Salam est la pure illustration de son projet d’album solo intitulé M’goun, en hommage au Mont M’goun, auquel Jawi revendique l’appartenance identitaire.

Toute cette nouvelle aventure, qui l’amène, avec un groupe d’amis, à tourner le clip dans la région d’Essaouira, sur le sable de Diabate entre autres, est d’ailleurs une sorte de revendication identitaire. «En France, on me voit comme un Marocain et au Maroc, on me voit comme un Français. Je me sentais donc étranger dans mes deux pays, puisque j’ai la double nationalité. Il fallait absolument que j’opère un retour aux sources et je l’ai fait en musique, ça m’a aidé à tout exorciser…», souligne Jawad. La musique gnaoua, qui a bercé son enfance, et l’électro ont finalement tout désacralisé et mis de l’ordre dans l’esprit de Jawi.

En attendant la sortie de l’album Mgoun prévue en septembre 2022, trois titres sont déjà sortis. En plus de Salam, il y aussi Niya et M’goun qui sont actuellement diffusés sur les plateformes de streaming. L’artiste espère être sélectionné au Visa For Music 2022 prévu en novembre prochain.