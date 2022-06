© Copyright : Ayoub Aboulfassih / Le360

Le musée national du Tissage et du Tapis, Dar Si Saïd, à Marrakech, accueille du 8 juin au 2 août 2022 une exposition inédite intitulée: «Deux visages: collection des kilims de Pirot au Musée ethnographique de Belgrade», qui met en lumière les richesses et spécificités de la création textile serbe.

Le musée national du Tissage et du Tapis, Dar Si Saïd, propose une nouvelle collection de tapis, mettant cette fois-ci en lumière les similarités saisissantes entre les tapis antiques serbes (kilim) et le hanbel marocain. «Dans le kilim, l’on retrouve les motifs du hanbel. En fait, c’est la même technique tissée qui est utilisée pour les deux tapis», résume Salima Aitmbarek, conservatrice du musée.

L’exposition, organisée en partenariat avec l’ambassade de la République de Serbie au Maroc et le Musée ethnographique de Belgrade, a pour objet de présenter au public marocain les composantes du patrimoine national serbe. «C’est une richesse que de s’ouvrir vis-à-vis du Musée de Belgrade», se félicite Mehdi Qotbi, président de la FNM lors de la cérémonie d’inauguration. «Les Serbes et les Marocains ont le même caractère et nos tapis soulignent pour le coup ces similarités frappantes entre nos deux peuples», fait remarquer Ivan Bauer, l’ambassadeur serbe au Maroc.

L’exposition fait dialoguer deux styles de tissage qui se chevauchent, mettant au passage en relief le savoir-faire artisanal d’un métier séculaire.