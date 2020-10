next

Les obsèques de l’icône de l’art moderne marocain, Mohamed Melehi, qui a tiré sa révérence mercredi dernier à Paris, a eu lieu ce samedi 31 au cimetière du Mausolée Sidi Al Ghazouani à Assilah, sa ville natale. Son inhumation a eu lieu en présence de quelques membres de sa famille.

L'artiste peintre Mohamed Melehi, décédé mercredi dernier, à l'hôpital Ambroise Paré près de Paris, a été inhumé ce samedi 31 octobre au cimetière du Mausolée Sidi El Ghazaouani dans sa ville natale Assilah, après la prière d'Al Asr.

Agé de 84 ans, Mohamed Melehi, l’une des figures de proue de l’art moderne marocain, se trouvait en France pour des contrôles médicaux avant de contracter le Covid-19.



Chef de file de la modernité marocaine et artiste cosmopolite, Melehi est né en 1936 à Assilah. Son œuvre a contribué à façonner l’esthétique des réseaux artistiques postcoloniaux et panarabes à travers ses expérimentations géométriques, la révolution culturelle opérée avec l’École de Casablanca, mais aussi avec son travail de photographe, d'éditeur, de designer, d'affichiste et de muraliste.

Ses créations artistiques ont fait l’objet de nombreuses expositions dans le monde entier et plusieurs rétrospectives lui ont été consacrées.

Mohamed Melehi s’imposait depuis quelque temps comme étant le principal représentant à l’international de l’art contemporain marocain.