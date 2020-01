© Copyright : Achraf Akkar

A l’image des prédicateurs américains, véritables rock stars qui mettent des foules de croyants en transe, leurs confrères marocains affichent eux aussi le look de l’emploi et le sourire ultra bright de l’homme confiant qui a compris et réussi.

Depuis que le coaching a fait son apparition aux Etats-Unis au milieu des années soixante, cette pratique s’est répandue de manière tentaculaire, se déclinant à l’infini pour couvrir chaque aspect de notre vie.

Dans une société où tout va vite, où on veut tout obtenir rapidement, sans prendre le temps de la réflexion ni celui d’expérimenter la difficulté pour apprendre à la toiser et à la surmonter, le coaching a de beaux jours devant lui.

Le Maroc n’échappe pas à la règle. Après avoir eu droit à des séminaires de coaching pour femmes en mal de maris, auxquelles on vend des formations pour apprendre à passer la corde au cou d’un homme, voici venu le temps du coaching religieux.

Si le coach de vie a empiété sur les platebandes du psy, le coach religieux joue maintenant sur le terrain de l’imam, des chioukh et des rouqats.

Véritable business qui prospère grâce aux réseaux sociaux, on promet à des musulmans qui pensent sûrement qu’ils ne le sont pas assez ou du moins pas comme il le faudrait, une formation en deux jours moyennant la somme de 6.000 dirhams.

A ce prix-là, on a droit à un coaching en costard cravate gris métallisé qui nous promet non pas 1000 vierges au paradis, mais la garantie de «s’asseoir aux côtés du prophète».

A l’image des prédicateurs américains, véritables rock stars qui mettent des foules de croyants en transe, leurs confrères marocains affichent eux aussi le look de l’emploi et le sourire ultra bright de l’homme confiant qui a compris et réussi.

Au cœur du programme de ce business religieux, la maîtrise parfaite des 99 plus beaux noms d’Allah. Autrement dit, un sésame qui nous ouvre les portes du paradis. «Certes Dieu a 99 noms, cent moins un. Quiconque les énumère entrera au paradis», dit ainsi le hadith du prophète rapporté par Abû Hurayra.

L’occasion est donc trop belle pour ne pas la saisir. Il suffit de promettre la mémorisation et la compréhension de ces noms pour «activer les énergies supérieures.» Autrement dit, comme le diraient les coachs spirituels d’autres contrées et confessions, «pour ouvrir ses chakras».

A la clé, une vie transformée. L’amour bien sûr pour ceux qui n’en ont pas ou pas assez, et, bien entendu, l’abondance et la richesse. Ça, pas de doute, tout le monde en veut encore et toujours plus. Parce qu’on a beau être le meilleur des musulmans, on reste toujours ultra-sensible à qui sait jouer sur la corde de notre vénalité.

A condition bien sûr de mettre la main à la poche. Parce qu’on soit musulman, juif ou chrétien, on partage tous une même certitude : «donnez, donnez, donnez, Dieu vous le rendra». Sacré Enrico Macias!