Pour cette nouvelle année, je refuse de me laisser affecter. «Hadake» finira bien par disparaître; il faudrait juste prier pour ne pas disparaître avec lui.

Je reste positive. Mais «positive» est source de stress. Il est lié au test PCR du… Je refuse de prononcer son nom. C’est comme les gens qui ont peur des jnounes et qui ne les nomment pas. Ils disent «hadouke li mataydakrouche» (les innommables) ou hadouke bismi Allah arrahmani arrahim (au nom de Dieu le clément). Les nommer risque de les attirer.

Je refuse de dire «positif» car cela m’envoie à parler de hadake li matayttadkarche. Vous savez, celui qui a envahi la planète il y a deux ans et qui nous empêche de vivre normalement. Dans mes soirées intimes, j’interdis qu’on prononce son nom. Je pénalise: 50 DH. Sinon, toute la soirée tourne autour de lui, des derniers décès, de soubhana Allah, flane l’a eu mais pas sa femme, l’autre en est décédé. Les pseudo-scientifiques traitent des variants… Les optimistes annoncent sa fin, les anxieux prévoient encore trois ans. Les complotistes évoquent des statistiques collectées dans des réseaux sociaux spécialistes de tout, sauf de rigueur scientifique…

Wah! On se réunit pour recharger ses batteries de joie et pas pour se lamenter sur celui qui ne se nomme pas.

Je me programme pour protéger khatri (ma bonne humeur).

Je prends ma voiture pour vaquer à mes occupations. Je chantonne un air populaire des plus savoureux, pour moi, peut-être pas pour vous: Moulay Abdellah de Fatna bent Houcine. Koula ou halou (à chacun ses plaisirs). Ce qui compte c’est de déguster chaque instant pour éviter le stress de hadak limataytadkarche.

J’arrive au coin de ma rue. Bête et disciplinée, je me range à droite pour tourner.

Une voiture, à ma gauche, me fonce dessus. Frayeur, décharge d’adrénaline.

T’énerve pas, reste avec Moulay Abdellah. J’avance pour traverser le boulevard Panoramique. Je marque le Stop et avance. A ma gauche, une ruelle avec un Stop invisible pour tous. J’essaye de tourner. Un triporteur brûle le panneau Stop et me fonce dessus. Je défonce mon klaxon. Il continue à foncer, m’oblige à virer à droite, mettant en danger les voitures.

Mes nerfs lâchent. Aaaafake assoumaya, bardi (caaalme). Wakha! Moulay Abdellah vole à mon secours. Boulevard Panoramique, direction boulevard Hachmi Filali: dos d’ânes anarchiques et crevasses secouent tellement la voiture que ma tête cogne le plafond.

Un boulevard dans un état lamentable. Des années de négligence. Pourquoi nos élus n’ont pas fait ce qu’ils font généralement: refaire le goudron en fin de mandat pour dire aux électeurs que, zaâma, ils ont été efficaces? Pourtant, des trottoirs ont été refaits alors qu’ils étaient encore impeccables. Bizarre! Je suis obligée d’emprunter le couloir d’en face, me mettant en danger moi et les autres, pour protéger mes pneus, mes vertèbres et mes nerfs. Un taxi blanc sort subitement à ma droite, brûle le panneau Stop, pour me rappeler qu’à Casablanca, tu dois conduire comme dans une ville en guerre: éviter les mines anti-personnel.

Sbèèère! Feu rouge. Assaillie par les mendiants. L’un tape sur la vitre de droite, l’autre sur celle de gauche. Allah yjibe assidi. L’un deux me dit: ikh tfou! Sbèèère! Ses muscles peuvent le faire vivre sans me racketter. Ma compassion va à de vrais nécessiteux.

Angle boulevard Abdelmoumen et Ghandi. Les motos brûlent le feu rouge, roulent en sens inverse. Un triporteur énorme prend la voie du tramway, derrière moi un chauffeur de taxi hurle pour que je brûle le feu rouge: wazidi al khouwafa. Bane like chi boulici? (avance peureuse, pas de policier). Je lui fais signe de se calmer. Il m’insulte, visant une partie intime du corps de ma pauvre maman, Allah yarhamha. Sbèèèèère!

Boulevard Stendhal. Je m’arrête à un passage piéton pour laisser passer un vieux couple. Un jeune conducteur freine brutalement, me double et m’envoie son doigt, le majeur! Pire que le bras d’honneur; c’est le doigt du déshonneur!

Les piétons traversent n’importe où, y compris par les ronds-points.

L’anarchie continue. Sbèèèèère! Je prends le tunnel des Almohades. Ouaouh! Epatant, une fierté. 1,8 km en sous-sol!

Casablanca, ville moderne. Mais schizophrène tant que ses conducteurs manquent d’éducation, de civisme, d’éthique. Ils ternissent gravement son image, en toute impunité. Pas étonnant qu’elle soit classée 114e sur 140 villes dans le monde où il fait bon vivre (classement annuel de The Economist). Elle est la 10e sur les 16 villes de la région Mena!

Une jeune conductrice, derrière moi, roulant à plus de 80 km/h dans le tunnel, me talonne, phare-code, klaxon, alors qu’à ma droite il y a une voiture. J’ai peur qu’elle me rentre dedans. Elle hurle, gesticule.

Ouak ouak a’ibade Allah! Je n’en peux plus! Safi! Li sabri hdouuuude (ma patience a des limites).

Depuis que j’ai quitté ma maison, je subis de la maltraitance, de la violence. C’est ainsi tous les jours. Quelle hogra (injustice)!

Les Gnawas m’apaisent: laafou yamoulana laafou (délivre-nous Seigneur). Amiiiiiine. Allah ya’fou ‘lina ou ‘la ‘badou kamline!

Je passe à Al Hamdaouia, Allah yrhamha, qui me rassure: «ila khyabate daba tazyane» (ça s’arrangera). Une lueur d’espoir: l’installation de nouveaux radars dans les villes et à l’extérieur de celles-ci. Ils verbalisent, nuit et jour, plusieurs véhicules à la fois: excès de vitesse, feux de signalisation, ligne continue.

Je souhaite leur généralisation et une tolérance zéro pour éduquer notre peuple, et surtout les jeunes, à la discipline! Pour rendre Casablanca agréable, comme elle le mérite.