Nasser Bourita n’a pas trouvé mieux que d’oser une drôle de comparaison: «notre relation avec l’Espagne est meilleure que celle qui nous lie à l’Algérie…et à la Mauritanie». Comment un ministre des Affaires étrangères peut se permettre une pareille maladresse?

L’actuel ministre des Affaires étrangères n’en finit décidément pas de nous étonner. Son dernier fait d’armes? Nasser Bourita vient tout simplement de compromettre des mois, voire des années, d’efforts du Maroc pour aplanir ses relations avec la Mauritanie voisine, dont les dirigeants sont peu loquaces et très susceptibles.

Mardi dernier, au Parlement, devant les conseillers de la seconde chambre, le chef de la diplomatie a commenté l’évolution des deux lois récemment adoptées, qui définissent le tracé des frontières maritimes du royaume, mais aussi les relations du royaume du Maroc avec l’Espagne. Pour faire taire toute supposée tension entre Rabat et Madrid, Nasser Bourita n’a pas trouvé mieux que d’oser une drôle de comparaison: «notre relation avec l’Espagne est meilleure que celle qui nous lie à l’Algérie…et à la Mauritanie», a-t-il déclaré en substance. S’agissant de l’Algérie, l’affirmation relève de l’évidence. Mais que vient faire la Mauritanie dans ce raisonnement?

Dans l’enceinte du parlement, le chef de la diplomatie a semblé ne pas mesurer les conséquences de ce qu’il venait de dire. Comment un ministre des Affaires étrangères peut-il hiérarchiser l’excellence des relations entre le Maroc et ses voisins de façon aussi gratuite et inopinée? Pourquoi citer la Mauritanie pour prouver que tout va pour le mieux entre le Maroc et l’Espagne? Comment peut-il se permettre une pareille maladresse? On a beau se frotter les yeux pour comprendre pareille bourde, on ne trouve pas d’explications. Evidemment, la sortie impromptue de Bourita n’est pas passée inaperçue, et la presse a fait ses choux gras de cette comparaison "ingénieuse" de notre chef de la diplomatie.

La réaction mauritanienne a été immédiate. Premier message envoyé: l’absence de responsables officiels de ce pays lors du 26e Salon international de l’édition du livre (Siel) de Casablanca, alors même que la Mauritanie était le pays invité d’honneur de cet événement. Le pire était alors à craindre, de la part d’un pays dont les positions à l’égard du Maroc, et tout particulièrement sur la question du Sahara, sont changeantes. Pour réchauffer les relations avec Nouakchott, qui ont été glaciales pendant les deux mandats de l’ancien président Ould Abdelaziz, il a fallu un long travail. Avec le nouveau président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, les relations entre les deux pays ont été enfin normalisées. Mais la sortie intempestive de notre diplomate en chef a failli remettre les compteurs à zéro.

Comment, sinon, imaginer qu’un ministre des Affaires étrangères puisse ainsi, et avec une aussi consternante facilité, porter atteinte à la bonne volonté manifestée par la Mauritanie, avec laquelle le Maroc partage une frontière sensible? Et comment peut-on de la sorte compromettre l’avenir des relations entre les deux pays?

Nasser Bourita l’aura appris à ses dépens, puisque le jour même, il a été dépêché à Nouakchott où il a rencontré son homologue mauritanien, Ismaïl Ould Cheikh Ahmed et le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Une façon de rattraper sa bourde? Heureusement que la Mauritanie d’El Ghazouani, plus proche que jamais du royaume, semble ne pas être disposée à hypothéquer l’avenir des relations entre les deux pays à l'aune de la langue inopportune de M. Bourita.

Que notre diplomate en chef en retienne cette leçon, on l’espère une bonne fois pour toutes: un ministre des Affaires étrangères ne devrait pas dire ça.

La diplomatie, faut-il le rappeler, c’est de l’efficacité et de la discrétion dans l’action, de la parcimonie dans la prise de parole… Et, surtout, éviter d’offenser gratuitement un pays voisin.