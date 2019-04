Ziyech intéresse aussi les deux clubs de Manchester

© Copyright : DR

L'international marocain Hakim Ziyech, intéresse fortement en Angleterre. Après Liverpool et Arsenal, c’est au tour de Manchester United et Manchester City d'entrer dans la course pour attirer le milieu offensif de l’Ajax.

Lire l'article sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport