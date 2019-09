Wydad Vs AS FAR: premier gros choc de la saison

Ce mardi 24 septembre, le complexe sportif Mohammed V abrite une fois de plus une soirée dont il a le secret. Le Wydad, champion du Maroc en titre, défie l’AS FAR, club le plus titré en Coupe du Trône, en seizième de finale de la plus prestigieuse des compétitions nationales.

Par Le360sport