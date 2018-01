Wydad: Faouzi Benzarti veut s'entourer d'un staff tunisien

Faouzi Benzarti a signé pour 1 an et demi au Wydad, et espère aller au bout de ses ambitions pour le club bidaoui. Pour atteindre ses objectifs, l'ancien entraîneur du Raja a demandé des changements au niveau du staff technique.

Par Nassim El Kerf