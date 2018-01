Violences entre Rajaouis et Wydadis en marge de Maroc-Soudan

© Copyright : DR

Kiosque360. Des supporters du Raja et du Wydad de Casablanca se sont affrontés, pendant et après la rencontre qui a opposé ce dimanche le Maroc au Soudan, lors du troisième et dernier match de la poule A comptant pour le CHAN 2018. Plusieurs personnes ont été arrêtées par les forces de l’ordre.

Lire la suite de l'article sur notre site: sport.le360.ma

Par Fayçal Ismaili