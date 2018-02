Vidéos. Derby. Pas vu à la TV: les virages étaient en feu!

Ceux qui n'étaient pas au complexe Mohammed V pour assister ce samedi au derby ont manqué le spectacle des tribunes. On ne l'a pas vu à la télévision, mais les gradins étaient en feu et les supporters ont donné de la voix pour se répondre et craqué des fumigènes.

Par Nassim El Kerf