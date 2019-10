Vidéo. Youssef El Arabi sauve Olympiakos

Youssef El Arabi a inscrit un nouveau but ce soir face à l'Aris Salonique (1-2). Grâce à son coup de tête, l'avant-centre a permis aux siens de l'emporter et c'est le 5e but en 6 apparitions pour le Lion en Super League grecque.

Par Le360sport