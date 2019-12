Vidéo. Youssef El Arabi brille de mille feux avec l'Olympiakos

Samedi, Youssef El Arabia encore une fois été brillant avec Olympiakos contre Panetolikos (3-0), grâce à son doublé (41e et 45e) et sa passe décisive. Le Lion de l'Atlas compte désormais six réalisations en championnat grec.

Par Le360sport