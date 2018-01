Vidéo. Walid Azaro, le meilleur buteur d'Al Ahly

Walid Azaro et ses coéquipiers d'Al Ahly ont balayé An Nassr mardi dans le cadre d'un match reporté du championnat égyptien (4-0). L'attaquant marocain a inscrit le troisième but sur penalty, ce qui lui a permis de devenir le premier buteur des Cairotes avec huit réalisations.

Par Kebir Bhyer