Vidéo. Un Marocain marque le but de l'année en Allemagne

© Copyright : DR

Le Marocain, Abdelhamid Sabiri (SC Paderborn 07), a inscrit un but d'une grande beauté en pleine lucarne, hier, lors de sa première titularisation en Bundesliga face au Fortuna Düsseldorf. Promu et lanterne rouge, l'équipe décroche sa première victoire après 1 nul et 7 défaites.

Par Le360sport