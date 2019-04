Vidéo. Un commentateur suspendu pour des propos à connotation sexuelle

Désigné pour commenter l'affiche entre le Zamalek et le FC Pyramids, le célèbre journaliste et commentateur égyptien Medhat Chalabi a eu un dérapage à connotation sexuelle après le but du club de Turki Al Sheikh. Un comportement qu'il lui a valu une suspension jusqu'à la fin de la saison.

Par Le360sport