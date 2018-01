Vidéo. Ultras: Zakaria "Skwadra", le capo de la "Magana" quitte la prison en héros

Le leader des supporters du Raja a été libéré ce matin, après plus d'un an et demi d'incarcération. Zakaria Belkadi, alias Skwadra, avait été condamné à la prison ferme après les affrontements meurtriers entre les ultras du club. Plus d'un millier de supporters l'ont accueilli en héros.

Par Nassim El Kerf