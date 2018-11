Vidéo. Tiens revoilà Zakaria Labyad

L'Ajax Amsterdam s'est largement imposé contre Go Ahead Eagles (3-0), hier lors 16es de finale de la Coupe des Pays-Bas. Le club néerlandais peut remercier son milieu de terrain marocain, Zakaria Labyad, qui a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Voir la vidéo sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport