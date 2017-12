Vidéo. Serie A: Mehdi Benatia: "Je suis heureux de marquer contre mon ancien club"

Mehdi Benatia, le défenseur et capitaine des Lions de l’Atlas, a marqué le seul but victorieux de la Juventus contre l'AS Rome (1-0), hier samedi. Au micro de beIN Sports, le Marocain a exprimé sa joie. Joie d’autant plus importante qu’il a marqué contre son ancienne équipe.

Par Ould Boah