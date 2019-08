Vidéo. Ronaldo et Messi complices comme jamais

© Copyright : DR

Assis côte à côte durant la cérémonie organisée par l'UEFA à Monaco, les deux légendes du football, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, ont partagé un petit moment de nostalgie et d'amitié, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Lire l'article sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport