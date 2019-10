Vidéo. Raja de Casablanca: feu vert pour la transformation en société anonyme sportive

Hier, 110 adhérents rajaouis sur 154 ont répondu présents lors de l’AGO qui a duré plus de 7 heures et où il a été convenu de créer Une société sportive anonyme conformément aux exigences du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Les rapports moral et financier ont été votés à l’unanimité.

