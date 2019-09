Vidéo. Rachid Alioui sauve Angers avec un superbe but

Troisième but en deux matches cette semaine pour Rachid Alioui. Alors qu'Angers était mené le Marocain a décroché une frappe lourde et magnifique pour décrocher l'égalisation (1-1). Ce but fait suite à son doublé inscrit contre Toulouse mercredi.

Par Le360sport