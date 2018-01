Vidéo. Premier League: Sofiane Boufal, le poison de la défense des Red Devils

Samedi soir, Southampton a forcé Manchester United au nul à Old Trafford (0-0). Notre international marocain, Sofiane Boufal était titulaire et a fait tourner les têtes des défenseurs. Rapide, agile et dribbleur, l'ancien lillois a fait valoir tout son talent mais a manqué de chance.

Par Nassim El Kerf