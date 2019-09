Vidéo. Premier but de Boussoufa au Qatar

Mbarek Boussoufa a inscrit son premier but avec Al-Sailiya SC (1-3), hier face à Al Gharafa. Le milieu de terrain des Lions de l'Atlas a profité d'une contre-attaque pour inscrire le second but des siens.

Par Le360sport