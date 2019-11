Vidéo. Oussama Idrissi encore buteur contre Astana

© Copyright : DR

Après son 1er but en phase de groupes de la Ligue Europa, lors de la journée précédente contre Astana, Oussama Idrissi a remis ça ce soir contre les Kazakhs. Le Marocain a inscrit le 3e but de l'AZ Alkmaar (0-5) et distillé une passe décisive sur le dernier.

Lire l'article sur notre site: Le360sport.ma

Par Le360sport