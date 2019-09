Vidéo. Neymar réussit son retour avec le Brésil

Neymar, auteur d'un but et d'une passe décisive, insuffisants pour permettre au Brésil de battre la Colombie en amical vendredi à Miami (2-2), peut se consoler d'avoir enfin rejoué au foot, et plutôt bien, trois mois après sa blessure à une cheville.

Par Le360sport