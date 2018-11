Vidéo. Ness-Ness avec Said Sadiki

Ancien Rajaoui et international marocain, Said Sadiki ouvre son cœur dans l’émission Ness-Ness. L’actuel entraîneur du Youssoufia de Berrechid évoque ses débuts, sa première convocation en équipe nationale, et sa relation avec Feu Dolmy.

Voir la vidéo sur notre site: Le360sport.ma

Par Hajar Toufik et Saad Aaouidy